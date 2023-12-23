غلق طريق الجامعة غدًا للبدء في رصف هبوط أرضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء السبت، غلق طريق الجامعة في الثامنة من صباح غد الأحد للبدء في رصف الهبوط الأرضي أمام المستشفى الطبي.

ودعت المديرية القادمين باتجاه الفرناج إلى اتخاذ مسار كوبري الشرقية كمسار بديل، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحدث هبوط بجزء من طريق الجامعة منتصف ديسمبر الجاري، تحديدًا أمام دار الرحمة باتجاه جزيرة الفرناج هو الثاني في أقل من أسبوع.



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