منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين واستكمال جهود إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري لمناقشة إمكانية مساعدة النازحين في بنغازي وتبعات الفيضانات التي شهدتها درنة والمنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان اليوم السبت إن اللقاء جرى الأسبوع الماضي بحضور أعضاء من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت البعثة: «ناقشنا الاستجابة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للفيضانات في درنة والمناطق المتضررة، بما في ذلك أوجه المساعدة والحلول المستدامة لجميع النازحين في بنغازي».

نقاش حول دور الأم المتحدة في إعمار درنة وبنغازي

كما ناقش المجتمعون أنشطة إعادة الإعمار الجارية من خلال صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة بإسهام من البرنامج الإنمائي، فيما أكدت الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع بلدية بنغازي في هذا الجانب.

وفي 11 ديسمبر الجاري، قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن هناك حاجة إلى 71 مليون دولار تقريبا لمساعدة 250 ألف شخص في ليبيا، من المتضررين من العاصفة «دانيال».

- «الأميركية للتنمية»: 71 مليون دولار مطلوبة لمساعدة 250 ألف ليبي تضرروا من العاصفة «دانيال»

- شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة التبو النازحين في التقنية الطبية – درنة

- «كارثة درنة».. تطرح تساؤل الجاهزية لمواجهة «مفاجآت المناخ»

45 ألف نازح شرقي ليبيا فقط

وأوضحت الوكالة أن هناك نحو يقرب من 45 ألف نازح جراء الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال» شرقي ليبيا، «مع فقدان 8540 ومقتل 4352 آخرين».

وأجرت الوكالة الأميركية بالتعاون مع الشركاء الدوليين تقييما للاحتياجات المطلوبة للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا، نهاية أكتوبر الماضي، وحددت أن هناك حاجة إلى 71.4 مليون دولار لتغطية احتياجات مئات آلاف من المتضررين، وهي احتياجات تشمل الرعاية الصحية والتعليم ومساعدات مالية ومأوى ومساعدات إنسانية وغيرها.

صورة من اجتماع فريق من تنسيقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري (البعثة الأممية)