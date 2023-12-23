  • Alwasat News
Atwasat

منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين واستكمال جهود إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 06:26 مساء
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين واستكمال جهود إعادة الإعمار
من اجتماع منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري (البعثة الأممية)
alwasat radio

اجتمعت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري لمناقشة إمكانية مساعدة النازحين في بنغازي وتبعات الفيضانات التي شهدتها درنة والمنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان اليوم السبت إن اللقاء جرى الأسبوع الماضي بحضور أعضاء من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت البعثة: «ناقشنا الاستجابة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للفيضانات في درنة والمناطق المتضررة، بما في ذلك أوجه المساعدة والحلول المستدامة لجميع النازحين في بنغازي».

نقاش حول دور الأم المتحدة في إعمار درنة وبنغازي
كما ناقش المجتمعون أنشطة إعادة الإعمار الجارية من خلال صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة بإسهام من البرنامج الإنمائي، فيما أكدت الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع بلدية بنغازي في هذا الجانب.

وفي 11 ديسمبر الجاري، قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن هناك حاجة إلى 71 مليون دولار تقريبا لمساعدة 250 ألف شخص في ليبيا، من المتضررين من العاصفة «دانيال».

- «الأميركية للتنمية»: 71 مليون دولار مطلوبة لمساعدة 250 ألف ليبي تضرروا من العاصفة «دانيال»
- شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة التبو النازحين في التقنية الطبية – درنة
- «كارثة درنة».. تطرح تساؤل الجاهزية لمواجهة «مفاجآت المناخ»

45 ألف نازح شرقي ليبيا فقط
وأوضحت الوكالة أن هناك نحو يقرب من 45 ألف نازح جراء الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال» شرقي ليبيا، «مع فقدان 8540 ومقتل 4352 آخرين».

وأجرت الوكالة الأميركية بالتعاون مع الشركاء الدوليين تقييما للاحتياجات المطلوبة للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا، نهاية أكتوبر الماضي، وحددت أن هناك حاجة إلى 71.4 مليون دولار لتغطية احتياجات مئات آلاف من المتضررين، وهي احتياجات تشمل الرعاية الصحية والتعليم ومساعدات مالية ومأوى ومساعدات إنسانية وغيرها.

صورة من اجتماع فريق من تنسيقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري (البعثة الأممية)
صورة من اجتماع فريق من تنسيقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري (البعثة الأممية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»

«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!

«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!
قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس

قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس
«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟
كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا

كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا
«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي

النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود

يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي

الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة

الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة
السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»

تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف...
بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في تاورغاء
بالصور. استمرار إنشاء خط أبراج لتغذية الشبكة الكهربائية في ...
ضبط 150 رأسًا من الأغنام في غريان
ضبط 150 رأسًا من الأغنام في غريان
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين واستكمال جهود إعادة الإعمار
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين ...
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
حبس مأمور ضبط قضائي بتهمة تلقيه رشوة لإدخال أقراص مخدرة
حبس مأمور ضبط قضائي بتهمة تلقيه رشوة لإدخال أقراص مخدرة...
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار ......
عدد من مختاري الفروع البلدية في بنغازي يؤدون اليمين القانونية
عدد من مختاري الفروع البلدية في بنغازي يؤدون اليمين ......
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟
«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة ......
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين واستكمال جهود إعادة الإعمار
منسقة أممية تجتمع مع عميد بلدية بنغازي لحل مشاكل النازحين ......
المزيد