أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 23 ديسمبر 2023)

تراجع متوسط سعري الدولار واليورو المتداولين في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، بينما استقر الجنيه الإسترليني والليرة التركية والدينار التونسي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بالخميس الماضي.
وانخفض سعر الدولار 6.11 دينار من 6.18 دينارالخميس. كما هبط اليورو إلى 6.66 من 6.69 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار
واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 7.70 دينار، والليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.97 دينار لليوم الثالث. بينما زاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 294 دينارًا للغرام من 293 دينارًا الخميس.
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