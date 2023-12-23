أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 23 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع متوسط سعري الدولار واليورو المتداولين في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، بينما استقر الجنيه الإسترليني والليرة التركية والدينار التونسي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بالخميس الماضي.

وانخفض سعر الدولار 6.11 دينار من 6.18 دينارالخميس. كما هبط اليورو إلى 6.66 من 6.69 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.