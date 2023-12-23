خلال استقبال مبعوث عباس.. المنفي يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، «دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم»، مجددا «الدعوة لوقف النار الفوري، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، صباح اليوم السبت في مقر المجلس، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء د. نبيل أبوردينة، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، وفق بيان المجلس الرئاسي.

هدية الفلسطينيين للمنفي

ونقل المبعوث الخاص تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معربا عن تقديره الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في كل اللقاءات الدولية. وقدم المبعوث الخاص لوحة فنية للمسجد الأقصى عرفاناً بالدور الذي تقوم به دولة ليبيا والمنفي في دعم القضية الفلسطينية.

من لقاء المنفي ومبعوث الرئيس الفلسطيني في العاصمة طرابلس، 23 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي ومبعوث الرئيس الفلسطيني في العاصمة طرابلس، 23 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)