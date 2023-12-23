إغلاق جسر بين المرج وتوكرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات والنقل التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب إغلاق جسر الباكور بين المرج وتوكرة، لإجراء أعمال الصيانة بدءا من يوم غد الأحد.

تحويل مسار جسر الباكور

ومن المقرر تحويل مسار السيارات والشاحنات عبر طرق بديلة وموضحة بلوحات استرشادية كل على حِدة، حسب بيان صادر عن الوزارة.

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ومنذ سنوات، تتزايد شكاوى المواطنين من تهالك الجسر وتصدعه. وفي العام 2019، أغلقته الوزارة أمام الشاحنات، موضحة أنه «متصدع، وهناك تحذيرات كبيرة من سقوطه، لذلك جرى منع المركبات الثقيلة من المرور عليه».