الدبيبة: لا أمانع في ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة إذا انطبقت الشروط

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إنه لا يمانع «ترشح أي شخص لرئاسة البلاد تنطبق عليه الشروط كسيف القذافي أو غيره». وإذ قال إنه «يقبل بأي مترشح»، استدرك: «يجب أن تكون المسطرة عادلة، وغير مفصلة على شخص بعينه، ونرفض وضع قوانين مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم».

جاء ذلك خلال حواره إلى الإعلامي اللبناني طوني خليفة مع انطلاق أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

و في حوار مفتوح بعنوان «الحكومة والشعب.. مسؤولية الاتصال»، قال الدبيبة: «ليبيا لم تشهد الديمقراطية في تاريخها، فالعملية صعبة، لأن الثقافة منذ النظام السابق كانت ضد الأحزاب والتمثيل». وتابع: «نحن نحاول تحرير العقل الليبي من كل هذا».

الدبيبة: «مناورات» حاولت تقسيم الشعب الليبي

واتهم الدبيبة ما وصفها بـ«مناورات» حاولت تقسيم الشعب الليبي منذ العام 2011، لكنه قال: «الشعب الليبي لم ولن ينقسم»، مفسرا سبب اختيار «عودة الحياة» شعارا لمشروعات تنموية نفذتها حكومته منذ وصوله السلطة.

وأوضح: «نحن شعب واحد ودين واحد. ليست بيننا أي اختلافات عرقية أو دينية أو جهوية»، مضيفا: «المناورات حاولت تقسيم الشعب، ولكن لن ولم تكون ليبيا إلا دولة واحدة».

وتابع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»: «تدخلت القوى الخارجية بعد 17 فبراير، ودُمرت البلاد، ووصلنا إلى فقدنا معنى الحياة، وحرية وكرامة الشعب الليبي، واستقبلنا معونات خارجية»، مضيفا: «لهذا عندما فكرنا في عنوان لضخ الأكسجين في ليبيا اخترنا (عودة الحياة)».

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ ماذا نعرف عن الملثم أبو عبيدة الواجهة الإعلامية لحماس؟

■ كيف أعدّت حماس قوة لضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر؟

■ كيف أصبح البطيخ رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين؟

■ كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟