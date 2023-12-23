نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (السبت 23 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من طرابلس إلى الخليج، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و4 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة متوسطة إلى جيدة بسبب اضطراب البحر.

• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.

• رياح غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على غالبية الساحل.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار، ويصل اليوم إلى 4 أمتار على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.



الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤيـة متوسطة بسبب اضطراب البحر وفي أثناء سقوط المطر.

• تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة.

• رياح غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.75 متر.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.





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