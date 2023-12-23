بالصور: أسلحة وذخائر في مغارة جبلية بمسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن مسلاتة العثورعلى أسلحة وذخائر مخبأة داخل إحدى المغارات الجبلية في مسلاتة (شمال غرب ليبيا).

وأشارت المديرية في بيان إلى «توجه فريق أمني إلى عين المكان، ومصادرة الأسلحة والذخائر، وفتح محضر بالواقعة بعد إبلاغ النيابة العامة». وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، بينما لا يزال البحث جاريا، لمعرفة مصدرها، وفق البيان.

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سلاح «سائب» في ليبيا

وتستمر فوضى السلاح السائب في ليبيا مقابل حملات أمنية، لمداهمة أوكار تخرينها. ففي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مباشرة أعمال مسح وتمشيط وانتشال مخلفات الذخائر، بعد انفجار مخزن بزليتن يحوي ذخيرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

أسلحة وذخائر في مسلاتة (شمال غرب ليبيا). (أرشيفية: الإنترنت)

أسلحة وذخائر في مسلاتة (شمال غرب ليبيا). (أرشيفية: الإنترنت)

أسلحة وذخائر في مسلاتة (شمال غرب ليبيا). (أرشيفية: الإنترنت)

أسلحة وذخائر في مسلاتة (شمال غرب ليبيا). (أرشيفية: الإنترنت)