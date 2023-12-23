الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (السبت 23 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد اليوم السبت، إذ تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 13 و19 درجة مئوية.