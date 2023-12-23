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الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (السبت 23 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 09:31 صباحا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (السبت 23 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد اليوم السبت، إذ تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر. 

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 13 و19 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

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