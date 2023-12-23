الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (السبت 23 ديسمبر 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد اليوم السبت، إذ تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.
راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 13 و19 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.
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