ضبط لص أسطوانات غاز في القوراشة...

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص متهم سرقة أسطوانات غاز الطهي من منازل المواطنين.
وأشار مركز شركة القوراشة إلى شكوى مواطن ضد مجهول سرق إحدى أسطوانات غاز الطهي الموجدة بسور منزله، وفق بيان المديرية. وحسب الشكوى، فقد شاهد الشاكي سيارة «أوبل أسترا» زرقاء اللون هرعت مسرعةً من أمام منزله.
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أسطوانة الغاز بـ400 دينار
وبعد التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان، تمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية الشخص المطلوب ومحل سكنه، وجرى ضبط المتهم، وتبين أنه يُدعى «س م ف» من مواليد 1999، واعترف بدخوله منزل الشاكي، وسرقة أسطوانة غاز، وبيعها بـ400 دينار، ليحال إلى النيابة العامة.
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