ضبط لص أسطوانات غاز في القوراشة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص متهم سرقة أسطوانات غاز الطهي من منازل المواطنين.

وأشار مركز شركة القوراشة إلى شكوى مواطن ضد مجهول سرق إحدى أسطوانات غاز الطهي الموجدة بسور منزله، وفق بيان المديرية. وحسب الشكوى، فقد شاهد الشاكي سيارة «أوبل أسترا» زرقاء اللون هرعت مسرعةً من أمام منزله.

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