الهلال الأحمر ينتشل جثة من شاطئ البحر قرب مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي - فرع طرابلس انتشال جثة مجهولة الهوية من على شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

وقال الهلال الأحمر إنه «تلقى بلاغًا مهمًا من غرفة البلاغات ومركز شرطة سوق الجمعة يفيد بوجود جثة على شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة»، وفق بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأضاف الهلال الأحمر أن فريق إدارة الجثث والبحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية استجاب سريعا، وانتشل الجثمان المبلغ عنه.