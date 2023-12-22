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نورلاند يشيد بأجواء تجديد مذكرة التفاهم الأميركي - الليبي لحماية التراث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 10:58 مساء
نورلاند يشيد بأجواء تجديد مذكرة التفاهم الأميركي - الليبي لحماية التراث
جانب من اجتماع نورلاند مع مسؤولين بمصلحة الآثار الليبية (حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا بمنصة إكس)
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أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تقديره لـ «الترحيب الحار» الذي حظي به فريق السفارة الأميركية من قِبل رئيس مصلحة الآثار الليبية، الدكتور الشكشوكي، وفريقه في القلعة الحمراء خلال الاحتفال بتجديد مذكرة التفاهم الأميركية - الليبية حول حماية التراث الثقافي.

وقال نورلاند في تدوينة نشرها حساب السفارة الأميركية على منصة «إكس» اليوم الجمعة: «يسعدنا أن نواصل التعاون عبر هذه المذكرة، لحماية إرث ليبيا الثقافي الغني والحفاظ عليه. نتطلع إلى إعادة افتتاح المتحف، وعرضه الرائع للآثار».

مذكرة ثنائية لحماية الآثار الليبية
وفي فبراير من العام 2018، وقعت ليبيا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم ثنائية تاريخية حول حماية الممتلكات الثقافية، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. وأعلنت السفارة وقتها أن الاتفاق جزء من التعاون المستمر بين البلدين

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وبموجب بنود مذكرة التفاهم، تفرض الولايات المتحدة قيودا على استيرادها فئات من القطع والمواد الأثرية التي تمثل التراث الثقافي الليبي، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد أو الفترة العثمانية، أو التي يعود تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والعشرين، بهدف الحد من دوافع نهب الآثار الليبية وتهريبها. كما تهدف هذه القيود إلى وقف تمويل الإرهاب، وتعطيل السوق العالمية للآثار غير القانونية.

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