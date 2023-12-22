«سرت» تبحث استغلال التقنيات الحديثة في حفر وصيانة الآبار بالتعاون مع «بيكرهيوز»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز»، مصطفى هماد، إمكانية استغلال التقنيات الحديثة في حفر وصيانة الآبار، ورفع القدرة الإنتاجية بالشركة.

جاء ذلك في اجتماعه مع مدير عام شركة «بيكرهيوز» - فرع ليبيا، خليفة الإدريسي، الذي زار مرسى البريقة الأربعاء الماضي، حسبما جاء في بيان للشركة، الخميس.

تخطيط لصيانة ميناء مرسى الحريقة

والأسبوع الماضي، ناقش هماد مع شركة «الوطن» القابضة إمكانية تنفيذ صيانة لميناء مرسى الحريقة، وتطوير كاسر الأمواج ورصيف الشحن.

وشهد العام 2023 ارتفاع إنتاج حقول شركة «سرت» إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ العام 2021، إذ بلغ 93.5 ألف برميل يومياً.

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الشركة تسعى لرفع الإنتاج إلى 16 ألف برميل يوميا

ويقع مقر شركة سرت في منطقة مرسى البريقة، على بُعد 800 كيلومتر شرق طرابلس، التي تضم نحو 14 حقلاً، هي: زلطن، والراقوبة، واللهيب، والجبل، والرالح، والرشاد، والوادي، والاستقلال، والحطيبة، والساحل، والإرادة، والمقيل، والصرة، وشمال الرشاد.

وعملت «سرت» منذ مطلع العام الجاري على تجديد عقود الحفارات العاملة في حقولها، وإبرام تعاقدات جديدة مع الحفارات العاملة بالقطاع، وذلك لرفع قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف وصيانة آبار الإنتاج إلى 16 ألف برميل يومياً.



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