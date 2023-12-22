«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على معظم الساحل، وتكون جنوبية غربية على ساحل طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، مع وصول الموج إلى ارتفاع أربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم إلى قليلة السحب غدا.

• الرياح غربية إلى شمالية غربية وتكون جنوبية غربية مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.00 أمتار ويصل إلى 4.00 أمتار على الساحل من الخمس إلى سرت.

• البحر مضطرب على الساحل من الخمس إلى سرت إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر، وجيدة على ساحل زوارة وطرابلس غدا.