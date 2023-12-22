حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 22 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم المناطق بطقس بارد مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على المناطق الساحلية تكون جيدة على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا من مساء الغد مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على المناطق الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية.