  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 22 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 10:28 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 22 ديسمبر 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم المناطق بطقس بارد مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على المناطق الساحلية تكون جيدة على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا من مساء الغد مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على المناطق الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بينما تكون شمالية شرقية على الكفرة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»

«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023

قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب

إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي ...
هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين

هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين
التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الباعور يبحث مع بوريطة آفاق التعاون بين ليبيا والمغرب
الباعور يبحث مع بوريطة آفاق التعاون بين ليبيا والمغرب
ملف إعمار درنة يجمع الكبير ونورلاند للمرة الثانية خلال أسبوع
ملف إعمار درنة يجمع الكبير ونورلاند للمرة الثانية خلال أسبوع
عودة الكهرباء لمنطقة الهضبة
عودة الكهرباء لمنطقة الهضبة
جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
نحو 2.1 مليون موظف في ليبيا يتقاضون 53.8% من الميزانية
نحو 2.1 مليون موظف في ليبيا يتقاضون 53.8% من الميزانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 22 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 22 ديسمبر 2023)...
التومي يوقع مع نظيره الفلسطيني مذكرة تفاهم في العمل البلدي والإدارة المحلية
التومي يوقع مع نظيره الفلسطيني مذكرة تفاهم في العمل البلدي ......
عثمان عبدالجليل: الفساد مستشرٍ.. وعصابات وشركات أدوية تسيطر على القطاع
عثمان عبدالجليل: الفساد مستشرٍ.. وعصابات وشركات أدوية تسيطر ......
نحو 2.1 مليون موظف في ليبيا يتقاضون 53.8% من الميزانية
نحو 2.1 مليون موظف في ليبيا يتقاضون 53.8% من الميزانية...
جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»...
المزيد