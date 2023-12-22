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التومي يوقع مع نظيره الفلسطيني مذكرة تفاهم في العمل البلدي والإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 09:27 صباحا
التومي يوقع مع نظيره الفلسطيني مذكرة تفاهم في العمل البلدي والإدارة المحلية
التومي خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع نظيره الفلسطيني في طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة)
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وقع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي مع نظيره الفلسطينى مجدي عبداللطيف مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في مجال العمل البلدي والإدارة المحلية.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير الفلسطيني لطرابلس أمس الخميس للمشاركة في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية الذي تنظمه وزارة الإسكان والتعمير بـ«حكومة الوحدة الوطنية»، حيث أقيمت مأدبة عشاء على شرفه والوفد المرافق له، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
ونصت المذكرة في موادها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية ولقاءات العمل المشتركة لتبادل الخبرة والمعرفة، وعقد الندوات العلمية لتحسين الأداء والإلمام بالأساليب الحديثة لتنظيم العمل البلدي والإدارة المحلية، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال التخطيط الحضري والتنمية المستدامة وخاصة في مجالات التخطيط الحضري التكاملي، والبناء الأخضر، والتقييم البيئي للمخططات الحضرية، والتخطيط الوطني المكاني، واستخدامات التكنولوجيا الذكية في أعمال التخطيط وأنظمة المعلومات المكانية.

محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان

كما جاء في المذكرة أن تتبادل الوزارتان بصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث والمجلات والتشريعات الخاصة بالعمل البلدي والإدارة المحلية وآلية عملها، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات توأمة أو تعاون مشترك بين البلديات في دولة ليبيا مع وحدات الهيئات المحلية الفلسطينية لتبادل الخدمات والمعرفة.

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