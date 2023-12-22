عودة الكهرباء لمنطقة الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، عودة التيار إلى منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس بعد إصلاح أعطال على الشبكة نجمت عن الأمطار والرياح القوية.

وتمكنت الفرق الفنية من إصلاح عطب على خط الهضبة «220» الهضبة المشروع جهد «30 ك.ف» من ناحية برج البداية إلى محطة الهضبة «220 ك.ف»، وفق ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة التيار إلى منطقة قدح في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، بعد إجراء أعمال صيانة على محطة «البسكويت».