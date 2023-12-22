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الباعور يبحث مع بوريطة آفاق التعاون بين ليبيا والمغرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 12:32 صباحا
الباعور يبحث مع بوريطة آفاق التعاون بين ليبيا والمغرب
لقاء الباعور وبوريطة في مراكش، 21 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية)
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بحث المكلف بتسير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، الخميس، مع وزير الخارجية المغرب ناصر بوريطة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المنعقد في مدينة مراكس المغربية، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الخارجية.

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وينعقد المنتدى ذو الطابع الإقليمي على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا العام 2009، وسبق وأن جرى تأجيله عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر المرتبطة بـ«كوفيد- 19».
 

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