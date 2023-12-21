النائب العام: أوامر باستعادة 42 عقارا لأسر غادرت بنغازي وضبط 33 متهما بالتعدي عليها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، إخلاء 42 عقارًا وإصدار أوامر بضبط وإحضار 33 متهمًا في واقعات «غزو أملاك عقارية مملوكة لأرباب أسر غادرت مدينة بنغازي».

وقال المكتب في بيان، إن نيابة النظام العام حققت في شكاوي مرفوعة إلى النيابة بشأن الواقعة وفحصت المستندات المتعقلة بحقوق المضرورين «فبد تعد أوجب إصدار قرارات إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق».

وأشار البيان إلى إخلاء الضابطة القضائية 42 عقارًا، فيما صدرت أوامر إليها بضبط وإحضار 33 متهمًا في ذات الواقعة.



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