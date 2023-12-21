هبوط إنتاج النفط والغاز في ليبيا خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

هبط إنتاج النفط في ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 36 مليونًا و124 ألفًا و991 برميلًا مقارنة بـ36 مليونًا و332 ألفًا و603 براميل خلال أكتوبر، على ما أظهرت إحصائية حديثة.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي خلال نوفمبر إلى مليار و29 مليونًا و279 ألفًا و874 مترا مكعبة من مليار و50 مليونًا و115 ألفًا و504 أمتار مكعبة خلال أكتوبر.

- إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 36 مليون برميل خلال نوفمبر

- مصافٍ آسيوية تدرس استبدال صادراتها.. النفط الليبي تحت تهديد التوترات في البحر الأحمر

- الولايات المتحدة تكثف دعمها لتنويع قطاع الطاقة في ليبيا

- ليبيا من بين أكثر الدول استهلاكا للوقود في أفريقيا

وعلى صعيد المكثفات، فقد سجل شهر نوفمبر ارتفاعًا هامشيًا في الإنتاج مع 209 آلاف و449 طنًا مقارنة بـ205 آلاف و447 أطنان، في حين انخفضت المنتجات إلى 531 ألفًا و521 طنًا مقارنة بإنتاج شهر أكتوبر الذي سجل 534 ألفًا و538 طنًا.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا

■ «ناسا» توضح أسباب «اختفاء» حلقات كوكب زحل العملاقة كل 15 عاما

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ عجينة العشر دقائق

■ لا يفوتك: كيف​ تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ ماذا نعرف عن الملثم أبو عبيدة الواجهة الإعلامية لحماس؟

■ كيف أعدّت حماس قوة لضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر؟

■ كيف أصبح البطيخ رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين؟

■ كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟