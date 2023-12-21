الدبيبة يؤكد لنورلاند ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل مباشر دون مسارات موازية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة دعم حكومته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية تحقيقا لإرادة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه استقباله اليوم الخميس مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، في ديوان رئاسة الوزراء، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

مشاركة حكومة الوحدة في الاجتماعات التي ينسق لها باتيلي

وأكد الدبيبة أن مشاركة حكومة الوحدة في الاجتماعات التي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات.

كما بحث الاجتماع ملف إعادة إعمار درنة والتحديات التي تواجه بدء الانطلاقة الفعلية لتنفيذ المشروع.

ويأتي لقاء نورلاند اليوم بعد عدة اجتماعات مع المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والتي تناولت أيضا مسألة المشاركة في الاجتماعات التي يدعو لها باتيلي.

إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن

وفي إحاطته أول من أمس أمام مجلس الأمن الدولي، انتقد المبعوث الأممي مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزامًا قاطعًا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرًا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة».

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سبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضح باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا إن «المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أبدى دعمًا واضحًا لإنجاح الحوار»، أما عقيلة «فاشترط أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة»، بينما قدم تكالة «ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، على الرغم من رفضه مسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب»، كما قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومته، مبديًا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضًا قاطعًا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة»، بينما اشترط المشير خليفة حفتر مشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة.



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