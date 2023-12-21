نزح مياه الأمطار المتراكمة في حي الجراح بطرابلس (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت فرقة الطوارئ التابعة لشركة الخدمات العامة طرابلس أعمالها لنزح مياه الأمطار المتراكمة داخل حي الجراح وطريق الشوك منذ صباح اليوم الخميس.

كما رفعت فرق خدمات أبوسليم المخلفات والأتربة من منطقة الهضبة، الناتجة عن هطول الأمطار، حسب ما جاء على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أمطار على الساحل الغربي

وأول من أمس الثلاثاء، هطلت أمطار بنسبة مختلفة على المنطقة الغربية، مع نشاط بعض العواصف الرعدية، وذلك نتيجة منخفض جوي.

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واستمرت موجة هطول الأمطار على مناطق الشمال الغربي أمس الأربعاء، كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار موجة البرد في المناطق الساحلية اليوم أيضا.

نزح مياه الأمطار في حي الجراح بالعاصمة طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

نزح مياه الأمطار في حي الجراح بالعاصمة طرابلس، 21 ديسمبر 2023. (شركة الخدمات العامة طرابلس)