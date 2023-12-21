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عودة الكهرباء إلى منطقة قدح في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 11:46 صباحا
عودة الكهرباء إلى منطقة قدح في حي الأندلس
أعمال صيانة كابل كهرباء معطوب في منطقة قدح بحي الأندلس، 20 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة التيار إلى منطقة قدح في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد إجراء أعمال صيانة على محطة البسكويت استمرت لساعات متأخرة من ليل أمس الأربعاء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

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ونفذت الأعمال فرق الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس، وشملت إصلاح كابل كهرباء معطوب على محول 1 ميغاوات.
 

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