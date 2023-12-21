منتدى التعاون العربي الروسي يؤكد دعمه وحدة ليبيا وجهود عقد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد منتدى التعاون العربي الروسي دعمه وحدة ليبيا وسيادتها، ورفض أي حلول عسكرية للأزمة بها، ومساندته الجهود الرامية لعقد الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة في أقرب فرصة ممكنة بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة السادسة للمنتدى التي استضافتها مدينة مراكش المغربية حيث أعربت روسيا والدول العربية عن تمسكها بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد، وتأكيد مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات العام 2015.

سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

وشدد البيان على تأييد المصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي، داعيا إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

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وأشاد أيضا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، وحث على توحيد الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية بإدارة سلطة تنفيذية واحدة.



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