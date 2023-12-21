السوق الرسمية: انخفاض الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.06 دينار مقابل 6.09 دينار أمس، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر الدولار عند 4.79 دينار، وسعر اليورو عند 5.25 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار.

وبقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.