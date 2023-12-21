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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 10:15 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على طول الساحل، وتكون غربية على ساحل طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، ويصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار ويصل غدا إلى 4.00 أمتار على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بينما يكون خفيف الموج على ساحل زوارة.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر وخلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السحب تتكاثر مع سقوط أمطار غزيرة أحيانا يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية بينما تكون جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على ساحل درنة وطبرق سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 أمتار ويصل غدا إلى 4.00 أمتار على ساحل بنغازي وشحات.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون خفيف الموج على ساحل درنة وطبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر وخلال سقوط الأمطار.

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