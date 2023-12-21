حالة الطقس في ليبيا (الخميس 21 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على كامل مناطق البلاد، يتخللها هطول أمطار من حين إلى آخر على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و18 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء بقايا من السحب الممطرة من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى سرت، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء هطول أمطار متفرقة، وتكون جيدة على المناطق الممتدة من الخليج إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال لجريان بعض الأودية المحلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و18 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون خفيفة من مساء اليوم ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و17 درجة مئوية.