السجن المؤبد ضد أحد عناصر «داعش» اعتمد العنف والعمل المسلح في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة الجنايات، حكما بالسجن المؤبد ضد أحد عناصر تنظيم «داعش» اعتمد العنف والعمل المسلح في مدينة درنة وما جاورها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام في طرابلس، مساء الأربعاء.

وجاء في بيان أن «محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد مدان بفعل الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي؛ وقانون العقوبات».

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وأوضح البيان أن «النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام متهم إلى جماعة تنظيم الدولة (داعش)؛ وما تعلق بها من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي».

إدانة المتهم بالانخراط في تنظيم «داعش»

وأصاف البيان أن المتهم اعتمد «العنف والعمل المسلح في مدينة درنة وما جاورها، طريقاً يمكن التنظيم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ وحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها».

وبناء على ذلك، «وبفراغ محكمة جنايات- طرابلس من إجراءات تحقيق الواقعة؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهم؛ فأنزلت به عقوبة السجن المؤبد» وفق البيان.



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