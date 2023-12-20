محمود شمام يدعو إلى إصدار قانون لحقوق وواجبات الإعلاميين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الإعلامي محمود شمام، اليوم الأربعاء، إلى «إصدار قانون للإعلام يحدد حقوق وواجبات الإعلاميين»، مقترحا على المشاركين في ملتقى الإعلام الليبي 2023 تبني هذا القانون.

وأضاف شمام، في مداخلة مسجلة خلال فعاليات ملتقى الإعلام الليبي 2023، الذي انطلقت أعماله في العاصمة طرابلس: «يجب أن يصدر هذا القانون عن السلطات التشريعية»، مشيرا إلى أنه «لن يصدر ما دام لم يجر تصحيح المسيرة التشريعية والتنفيذية التي يعانيها البلد منذ نحو 12 عاما»، في إشارة إلى الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد.

حرية التعبير أهم مكتسبات ثورة فبراير

وإذ قال شمام: «حرية التعبير كانت أهم مكتسبات ثورة فبراير، حيث لم تشهد ليبيا في تاريخها حرية تعبير مثل الحاصل الآن»، فإنه أشار إلى «محاولة للهيمنة على هذا الإعلام، والحد منه وتخوينه وتضليله». لكنه رأى في هذه المحاولات أنها «تزيد رغبة الناس في الوصول إلى الحقيقة بأنفسهم، لا أن تكون معلبة».

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واعتبر الإعلامي محمود شمام أن «الإعلام الليبي يتحرك في ظل غياب وانهيار الدولة، وعدم وضوح الأهداف»، لافتا إلى أنه «مع عدم تسوية المسائل العالقة على المستوى السياسي ستكون النتيجة هي إعلام تضليل بدل أن يكون إعلاما تنويريا ومهنيا يبحث عن الحقيقة، وينقلها إلى الناس».

الحفاظ على حرية الإعلام

وحث شمام على «الحفاظ على حرية الإعلام»، لافتا إلى أن «أي حكومة ترى أنها فوق المحاسبة لن تستطيع الاستمرار في الحكم وأداء دورها ومهامها أو حتى مطامحها التي تسعى إليها».

وفي حين رأي الإعلامي الليبي أن ليبيا «لديها إعلاميون وصحفيون مهمون، ولكن ليست لديها صحافة»، فإنه أشار إلى أهمية «أن تمتلك نوافذ غير محسوبة على جهة أو أخرى»، مقرا بأن الأخيرة «مهمة عسيرة».

وشرح بالقول: «الكثير من الناس يتهمون وسائل الإعلام بالتحيز، وهناك صراع حقيقي بين كيف يكون الإعلام حرا وهو ممول». وأضاف: «كل الإعلام ممول»، متسائلا: «كيف تخدم أكبر قدر من المهنية والمصداقية ومن الرأي الحر الذي لا يعكس مراكز القوى الموجودة أو القوى الاجتماعية والاقتصادية على الساحة الليبية».

من فعاليات ملتقى الإعلام الليبي 2023. (فيديو)

من فعاليات ملتقى الإعلام الليبي 2023 خلال الاستماع إلى مداخلة الإعلامي محمود شمام. (فيديو)

من فعاليات ملتقى الإعلام الليبي 2023 خلال الاستماع إلى مداخلة الإعلامي محمود شمام. (فيديو)