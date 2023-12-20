شكاوى من محطات توزيع الوقود وغاز الطهي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

اشتكى عدد من المواطنين وأصحاب الشاحنات وسيارات النقل الثقيل في بلدية بني وليد من محطات توزيع الوقود وغاز الطهي في البلدية، مطالبين الجهات الأمنية والمجلس البلدي بمتابعتها، في ظل شكوك حول تسريب عدد من أصحاب المحطات كميات من الوقود والغاز إلى السوق السوداء.

وقال المواطن علي إبراهيم لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هناك بعض المحطات في المدينة «تتسلم كميات وقود الديزل، ولا توزعها بالكامل على أصحاب الشاحنات، ما يسبب ازدحاما في باقي المحطات»، داعيا الجهات الأمنية والمسؤولين عن متابعة محطات التوزيع إلى مراقبتها، ومقارنة شحنات الوقود عند تسليمها وبعد التوزيع، لمنع بيعها في السوق السوداء أو خارج المدينة.

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وأكد المواطن مصباح إدريس لـ«بوابة الوسط» أنه يبحث منذ أسبوع عن أسطوانة لغاز الطهي ولم يجدها، وعند سؤاله مشرفي المحطات عن سبب عدم توافرها يجيبونه باستكمال عملية التوزيع، مطالبا المجلس البلدي في المدينة بتشكيل لجنة لهذه الأزمة، ومعرفة الأسباب، وإيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن، وتوفير الوقود والغاز للمواطنين.