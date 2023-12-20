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تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 02:00 مساء
تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
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انخفضت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار،اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 6.16 دينار مقابل 6.19 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

تراجع اليورو والإسترليني
وبالمثل انخفض سعر اليورو إلى 6.64 دينار من 6.67 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.70 دينار مقابل 7.76 دينار أمس.

بينما استقر سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.97 دينار، وزاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 290 دينارًا للغرام مقابل 287 دينارًا أمس.

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