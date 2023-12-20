مصافٍ آسيوية تدرس استبدال صادراتها.. النفط الليبي تحت تهديد التوترات في البحر الأحمر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دخل مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن دائرة الاهتمام الدولي، في ظل الاضطرابات التي تهدد ناقلات النفط المارة عبره، التي تحمل 10% من إجمالي النفط المنقول بحرًا حول العالم، وصادرات البترول الليبي إلى مصافي التكرير بشرق آسيا ليست استثناء.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية في الأراضي المحتلة، دخلت جماعة الحوثي اليمنية على الخط بهدف الضغط لوقف العدوان المتواصل على الفلسطينيين بعدما أعلنت أنها ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى «إسرائيل» بغض النظر عن جنسيتها، محذرة شركات الشحن الدولية من التعامل مع موانئ تل أبيب، فيما علقت كبرى شركات الشحن البحري رحلاتها عبر البحر الأحمر خشية تعرُّض السفن لاستهداف جماعة الحوثي.

ومضيق باب المندب يوجد بين اليمن وجيبوتي بأقصى جنوب البحر الأحمر، ويربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، مرورًا بقناة السويس المصرية، وتستقبل مصاف آسيوية الخام المنتج من حقل الشرارة الليبي، وكذلك مزيج «سي بي سي» القازاخستاني ومزيج الصحراء الجزائري ومزيج النفط الخفيف الأذربيجاني عبر المضيق.

مصافٍ متخوفة من الوضع في مضيق باب المندب

ونقلت منصة الطاقة الأميركية مخاوف مصافٍ تايلاندية وإندونيسية وكورية جنوبية إزاء الهجمات التي كان آخرها يوم 18 ديسمبر الجاري عندما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث بالقرب من مضيق باب المندب، على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن. وقالت المصافي، إنها تبحث اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح لتسليم شحنات النفط، تجنبًا لمخاطر الشحن في المضيق، بحسب تقرير نشرته وكالة «إس آند بي غلوبال» المتخصصة في شؤون الطاقة.

وأشارت مصافٍ في جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية إلى أن هجمات الحوثيين المتكررة على السفن المارة بمضيق باب المندب تدق جرس الإنذار، رغم أن المصافي تشتري كميات صغيرة من الخام منخفض الكبريت من ليبيا والجزائر وقازاخستان وأذربيجان.

وتُشحن الأغلبية العظمى من شحنات النفط الخام من تلك البلدان على متن الناقلات الكبيرة جدًا حمولتها أكثر من 200 ألف طن متري (مليون و420 ألف برميل)، وتسافر عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حسبما تقول مصادر من داخل مصافي التكرير الكورية الجنوبية والتايلاندية والإندونيسية.

النفط الليبي ينقل إلى موانئ الشرق الأقصى عبر باب المندب

وأفادت معلومات منصة الطاقة أن النفط الليبي والخام القادم من دول أخرى ينقل على متن ناقلات حمولتها بين 125 و200 ألف طن متري أو ناقلات أصغر حجمًا، عبر قناة السويس مرورًا بمضيق باب المندب، وصولًا إلى موانئ الشرق الأقصى.

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وتسعى مصافي التكرير التايلاندية والكورية الجنوبية إلى تجنُّب المخاطر اللوجستية لنقل النفط عبر مضيق باب المندب، عن طريق توجيه بعض أو كل شحنات مزيج «سي بي سي» والصحراء الجزائري والنفط الليبي إلى موانئ غرب أفريقيا، حسبما تقول مصادر.

ومن هناك، يمكن تحميل تلك الشحنات إلى جانب مشتريات النفط الخام النيجيري والأنغولي والأميركي المنقولة عبر الناقلات الكبيرة جدًا. ويكشف مصدر من داخل مصفاة نفط تايلاندية تديرها الدولة بقوله، إنه من الممكن دراسة إفساح المجال داخل الناقلات الكبيرة لتحميل شحنات النفط الليبي الخفيف والحلو.

تراجع صادرات النفط الليبي إلى تايلاند

وتراجعت واردات تايلاند من النفط الخام الليبي بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 34.774 برميل يوميًا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام الجاري بحسب بيانات الجمارك المحلية، وفي المقابل، قفزت واردات تايلاند من النفط الأميركي بنسبة 56% خلال المدة المذكورة إلى 108.064 برميل يوميًا، وذلك على أساس سنوي.

وعليه تخطط مصافٍ تايلاندية وإندونيسية وكورية جنوبية، لخفض مشتريات النفط الليبي والقازاخستاني والجزائري والأذربيجاني. ويؤكد ذلك محلل الأسواق في شركة برتامينا الإندونيسية بقوله، إن درجات الخام المذكورة تشكِّل حصة صغيرة، ويمكن استبدالها بسهولة عبر الاستعانة بموردين آخرين.

كما تقول مصافي تكرير في تايلاند وتايوان واليابان، إن آسيا لا تحتاج بالضرورة إلى الاعتماد على إمدادات النفط الليبية والجزائرية والأذربيجانية والقازاخستانية، لأن هناك الكثير من إمدادات الخام الأميركي الخفيف والحلو الوفيرة ذات السعر الجاذب.

وفي المقابل، تُنقل كل شحنات الخام القادمة من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا إلى بلدان الشرق الأقصى عبر طريق رأس الرجاء الصالح المار بجنوب أفريقيا، كما أن الخام الحامض القادم من دول الخليج إلى الهند وشرق آسيا بعيد عن المخاطر.

الخام الأميركي هو البديل

وأشار تجّار ومحللون في كوريا الجنوبية إلى أنه من الممكن استبدال الخام الجزائري أيضًا بالخام الأميركي، لأنه لا يوجد داعٍ لنقل شحنة صغيرة من الخام وسط المخاطر.

وعن ذلك، يقول محلل في جمعية النفط الكورية، إن كوريا الجنوبية تشتري عادة نحو 600 ألف برميل شهريًا من النفط الجزائري، لكن عند مقارنتها بمتوسط المشتريات من الخام الأميركي التي تتراوح بين 10 و12 مليون برميل، فالأمر لا يستحق المخاطرة لمواصلة شراء الشحنات الجزائرية.

ويبلغ عرض المضيق 32 كيلومترًا، وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، يختصر مضيق باب المندب رحلات السفن مدة 14 يومًا في المتوسط.

وارتفعت الإثنين، العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8% عند التسوية إلى 77.95 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1.5% إلى 72.47 دولار للبرميل.



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