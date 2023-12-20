السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

في حين زاد سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.24 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.08 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، انخفض متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار من 1.28 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار.

وبقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.