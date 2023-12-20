حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 20 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق غرب ليبيا لأجواء باردة، مع تجدد فرصة سقوط أمطار جيدة من مساء اليوم على مناطق شمال غرب البلاد، قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق ويصحبها خلايا من السحب الرعدية مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 9 و21 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

هطول أمطار جيدة من مساء اليوم على بعض المناطق، قد تكون غزيرة أحيانا خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

هطول أمطار متفرقة بداية من مساء اليوم على بعض المناطق، وتكون جيدة على المناطق من بنغازي حتى الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء اليوم.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على غدامس وما جاورها والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و16 درجة مئوية.