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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والتقني بين ليبيا والمغرب في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 08:57 مساء
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والتقني بين ليبيا والمغرب في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية المغربية في الرباط. (وزارة المواصلات)
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وقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالعاصمة المغربية الرباط، مذكرة تفاهم للتعاون الفني والتقني في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ، بحسب ما أعلنته وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن توقيع مذكرة التفاهم الذي جرى صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء المغربية، يأتي في إطار تعاون دول المغرب العربي والدعم اللوجستي في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ.

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وحضر التوقيع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، والكاتب العام لوزارة التجهيز والماء المغربية مصطفى فارس، ومدير المركز الوطني للأرصاد الجوية علي جحيدر، ومدير عام مديرية الأرصاد الجوية المغربية عبدالفتاح صاحبي.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية المغربية في الرباط. (وزارة المواصلات)
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية المغربية في الرباط. (وزارة المواصلات)
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