المنفي يؤكد للسفير البريطاني تمسكه بانتهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، اليوم الثلاثاء، «تمسكه بضرورة انتهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة بمشاركة كل الليبيين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبحث المنفي مع السفير البريطاني، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. وأعرب عن تقديره دور بريطانيا الداعم المجلس الرئاسي، والاستقرار في ليبيا.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير البريطاني أثنى خلال اللقاء «على الدور المحوري الذي يقوم به المنفي لجمع الفرقاء السياسيين، والدفع بالعملية السياسية، بما يحقق رغبة وتطلعات كل الليبيين».

كما أكد السفير البريطاني للمنفي دعم المملكة المتحدة مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، التي تهدف لإنجاح العملية الانتخابية، وتحقيق الاستقرار في كل أنحاء ليبيا.

السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن خلال لقائه مع المنفي، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)