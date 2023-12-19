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«المفوضية» تناقش خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 04:39 مساء
«المفوضية» تناقش خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية
اجتماع إدارة التوعية مع منسقي الإدارات الانتخابية، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
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عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك لمناقشة خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية التي تعتزم المفوضية تنفيذها خلال العام المقبل 2024.

وترأس الاجتماع مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية خالد الموسى، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، وضم منسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارات الانتخابية البالغ عددهم 25 منسقًا، بحضور ممثلي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية «أيفس»، وفق ما نشرته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

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وأوضحت المفوضية أن الاجتماع الذي عُقِد عبر تنقية «زوم» يأتي في إطار الاستعدادات لانتخاب المجالس البلدية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، وجرى خلاله مناقشة خطة التوعية استعدادًا لانتخاب المجالس البلدية، والمعوقات التي قد تواجه المنسقين في عملية التوعية.

وأضافت المفوضية أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى تقييم البيئة الخارجية للمكاتب ومدى مساهمتها في تنفيد الحملات التوعوية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، وذلك من خلال وضع منهجية واضحة للتواصل والتفاعل مع المنسقين وشركاء العملية الانتخابية فى مجال التوعية الانتخابية.

اجتماع إدارة التوعية مع منسقي الإدارات الانتخابية، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
اجتماع إدارة التوعية مع منسقي الإدارات الانتخابية، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
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