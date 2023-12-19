ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، إلى 6.19 دينار من 6.04 دينار أمس.

وزاد سعر اليورو إلى 6.67 دينار من 6.51 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.76 دينار من 7.55 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما استقر سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار، صعد الدينار التونسي إلى 1.97 دينار من 1.90 دينار، وزاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 287 دينارا من 285 دينارا.

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