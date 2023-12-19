مقتل شاب في ظروف غامضة بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

عثر أهالي على جثة شاب عند العمارات السكنية الصينية الواقعة في جنوب أجدابيا.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الشاب هو حميد ميلاد الأسمر الشيخي، ويقيم قرب مدرسة الاتحاد في حي 7 أكتوبر، وما زالت ملابسات مقتله غامضة.

- انتشال جثة متحللة من مدرسة الزهراء في درنة

وفور الإبلاغ عن العثور على الجثة، انتقل أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا إلى مكان البلاغ، وعاينوا مسرح الجريمة، بينما نقلت الجثة إلى مستشفى المقريف بالمدينة، وفق المصدر.

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

■ حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات

■ «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————