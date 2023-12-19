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إمداد المنطقة الشرقية بشحنة مستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 11:40 صباحا
إمداد المنطقة الشرقية بشحنة مستلزمات طبية
شاحنة تحمل مستلزمات طبية للمنطقة الشرقية، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
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تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية شحنة مستلزمات وأدوية عامة وتخصصية لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة شرق البلاد باحتياجاتها.

وقالت وزارة الصحة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان مقتضب، إنه جرى إرسال الشحنة عن طريق مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد بطرابلس. ويأتي تسلُّم الشحنة ضمن التوريدات الدورية وفقا لاحتياجات القطاع الصحي المحالة عن طريق الإدارات المختصة بالوزارة.

مخازن «الإمداد الطبي» في طرابلس تتسلم شحنة مستلزمات طبية
تسليم شحنة من المستلزمات الطبية لمخازن «الإمداد الطبي» في الجنوب

وفي وقت سابق، استقبلت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس شحنة من المستلزمات الطبية المتنوعة لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في البلاد باحتياجاتها.

شاحنة تحمل مستلزمات طبية للمنطقة الشرقية، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
شاحنة تحمل مستلزمات طبية للمنطقة الشرقية، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
مستلزمات طبية ضمن شحنة للمنطقة الشرقية، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
مستلزمات طبية ضمن شحنة للمنطقة الشرقية، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
مستلزمات طبية ضمن شحنة للمنطقة الشرقية، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
مستلزمات طبية ضمن شحنة للمنطقة الشرقية، 19 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
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