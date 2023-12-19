«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية على طول الساحل تتحول غدا إلى شمالية غربية على الساحل الغربي تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.00 و3.50 متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- رياح متغيرة إلى جنوبية غربية تكون غدا غربية على ساحل الخمس سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتتراوح غدا بين 25 و35 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا مساء غد.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.