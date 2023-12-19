السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأميركية والأوروبية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

وبالمثل ارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.08 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار.

وبقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.