ديوان المحاسبة يستأنف فعاليات «ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان» بزوراة

القاهرة - بوابة الوسط

استأنف ديوان المحاسبة في طرابلس، فعاليات اليوم الثاني لـ«ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان»، اليوم الإثنين، بمدينة زوارة غرب البلاد.

وشهدت فعاليات افتتاحية اليوم الثاني للملتقى إلقاء عدد من الكلمات الرسمية لكل من مدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي بالديوان، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير فرع ديوان المحاسبة بمدينة زوارة، ومدير مستشفى زوارة المركزي، ورئيس جامعة الزاوية، وعدد من مديري فروع الديوان بمنطقة الساحل الغربي، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

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وأوضح الديوان أن الملتقى الذي ينظمه في عدد من المدن الليبية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، استهدف في يومه الثاني من خلال حلقات نقاش واسعة، عمداء الجامعات والمعاهد العليا والمراقبين الماليين بها، إلى جانب مديري المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المجمعة والمراقبين الماليين بها، في كافة مناطق الساحل الغربي.

أهداف ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان

وأضاف الديوان أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي الرقابي، وتحسين إدارة المال العام في المجتمع المحلي، عبر تفعيل توصيات ديوان المحاسبة الليبي الواردة في تقاريره السنوية.

وسبق أن نظم ديوان المحاسبة فعاليات الملتقى في مدينتي مصراتة وغريان، واستهدف من خلالهما مديري القطاعات المحلية في المنطقة الوسطى ومنطقة الجبل، وسيختتم آخر فعالياته في العاصمة طرابلس.

فعاليات اليوم الثاني لـ«ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان» بمدينة زوارة، الإثنين، 18 ديسمبر 2023. (ديوان المحاسبة)

فعاليات اليوم الثاني لـ«ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان» بمدينة زوارة، الإثنين، 18 ديسمبر 2023. (ديوان المحاسبة)