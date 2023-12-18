الدبيبة يؤكد ضرورة الاهتمام بـ«الأمن السيبراني»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، «ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني، وإعطائه الأهمية في خطة الشركة الليبية للبريد والاتصالات».

وشدد الدبيبة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، اليوم الإثنين، على «ضرورة التركيز على تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتفعيل نشاط الأكاديمية الليبية للاتصالات واهتمامها بالشباب وطلبة الجامعات وتقديم البرامج التدريبة النوعية؛ من أجل خلق ثقافة تقنية لهذه الشريحة».

الدبيبة يؤكد ضرورة دعم مشاريع التحول الرقمي

ونبه الدبيبة إلى ضرورة «دعم مشاريع التحول الرقمي للقطاعات الحكومية تقنيا، واستكمال القوائم المالية المجمعة عن السنوات 2021-2022-2023 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة باعتباره المراجع الخارجي للشركة».

ناقش الاجتماع «خطة الشركة القابضة والمشاريع المستهدفة والقوائم المالية المجمعة للشركة، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، والخطوات التنفيذية لمشروع العنونة البريدية». وقدم رئيس مجلس الإدارة محمد عياد عرضا تفصيليا حول «خطوات الشركة بشأن المشروعات المستهدفة في خطة الشركات التابعة للعام 2024، وتجاه القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة، وتقديم عرض ضوئي حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية».

الدبيبة في اجتماع الشركة الليبية للبريد والاتصالات، 18 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من اجتماع الشركة الليبية للبريد والاتصالات برئاسة الدبيبة، 18 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من اجتماع الشركة الليبية للبريد والاتصالات برئاسة الدبيبة، 18 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)