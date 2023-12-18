إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و219 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و219 ألف برميل، وأن إنتاج المكثفات بلغ 56 ألف برميل يومياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إنتاج الغاز الليبي

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في ليبيا بلغ نحو «مليار و96 مليون قدم مكعب» خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات المؤسسة.

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وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بين أربع جهات من بينها الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، ومصانع الأسمنت.

بيانات استهلاك الغاز

وأظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن معدل استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 882 مليون قدم مكعب، إضافة إلى 95 مليون قدم مكعب حجم استهلاك مؤسسة النفط.

كما بلغ حجم استهلاك مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى الصغيرة للغاز نحو 86 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت مصانع الأسمنت نحو 33 مليون قدم مكعب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام في ليبيا بلغ، مليونًا و219 آلاف برميل يوميًا، وبلغ إنتاج المكثفات 56 ألف برميل يومياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.