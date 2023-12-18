قفزة في أسعار الدولار واليورو والإسترليني بالسوق الموازية...

ارتفعت أسعار العملات الدولية بشكل كبير في السوق الموازية مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وزاد سعر الدولار إلى 6.05 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وبالمثل صعد سعر اليورو إلى 6.45 دينار مقابل 6.18 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.50 دينار من 7.25 دينار أمس.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
أما الليرة التركية فاستقرت عند 0.21 دينار، وزاد الدينار التونسي إلى 1.90 دينار مقابل 1.87 دينار ليبي أمس، وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 280 دينارا مقابل 273 دينارا أمس.
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