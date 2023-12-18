قفزة في أسعار الدولار واليورو والإسترليني بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار العملات الدولية بشكل كبير في السوق الموازية مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر الدولار إلى 6.05 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالمثل صعد سعر اليورو إلى 6.45 دينار مقابل 6.18 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.50 دينار من 7.25 دينار أمس.