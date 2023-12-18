بدء تنفيذ خطوط الصرف الصحي بمنطقتين في براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدء أعمال مشروع تنفيذ خطوط مياه الصرف الصحي في منطقتي «زلواز الخزان وزلواز القديمة» في بلدية الشاطئ.

وتنفذ الأعمال شركة فقا للمقاولات العامة تحت إشراف مكتب الجهاز وادي الشاطئ، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي سبها

وأمس الأحد، أعلن مدير الجهاز محمود عجاج بدء تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي سبها مطلع يناير المقبل.

- «مشروعات الإسكان» يعلن موعد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في سبها

وأكد عجاج، في تصريح عقب لقائه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، استكمال الإجراءات التعاقدية للمحطة التي ستعمل بقدرة 30 ألف متر مكعب، وذلك بعد مصادقة ديوان المحاسبة عليها.

وأكد عجاج أن مدة تنفيذ المشروع ستصل إلى 18 شهرا، إلى جانب أعمال محطات الضخ بالمدينة.

أعمال حفر لمد خطوط الصرف الصحي في بلدية براك الشاطئ، 18 ديسمبر 2023. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)