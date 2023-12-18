«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.