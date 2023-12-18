السوق الرسمية: تراجع الدولار أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة الأميركية مقابل الدينار اليوم الإثنين في السوق الرسمية، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

بينما حافظ سعر اليورو على مستوى 5.23 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.08 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار.

في حين بقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.