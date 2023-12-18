حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 18 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة لسقوط أمطار خاصة من الغد على المناطق الغربية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، بينما تتكاثر اليوم على أقصى المناطق الغربية زوارة ونالوت ومصراتة مع فرصة سقوط أمطار، وتشمل من الغد معظم المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون الأمطار بكميات جيدة بداية من مساء الغد والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد جنوبية غربية فشمالية غربية قوية أحيانا وباردة نسبيا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية وعلى المرتفعات الجبلية بين 10 و15 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الأمطار تهطل اليوم على غدامس والمناطق القريبة منها، يصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على غدامس.